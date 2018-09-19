عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، بقاعة مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية والوقوف على مراحل التنفيذ بها وتذليل كافة العقبات التي تعوق مراحل التنفيذ.

وقرر المحافظ، خلال الاجتماع، تخصيص 15 مليون جنيه لتوصيل التيار الكهربائي للوحدات السكنية الجديدة، و12 مليون جنيه لتطوير الطرق، و10 ملايين جنية لصالح تحسن البيئة بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك اليوم، بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري عموم مديرية الإسكان والموارد المائية، ومنطقة تعمير سيناء، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية، ومركز المعلومات والتخطيط العام، والشباب والرياضة، ومديري الحسابات والمالية، والتعليم، والطرق والنقل، وتطوير العشوائيات، والمشروعات والمتابعة.

وأكد المحافظ جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء سوف تتحمل 50% من مصروفات المدرسة اليابانية بمدينة الطور حيث سيسدد ولي الأمر 5 ألاف جنيه فقط، مناشدا أولياء الأمور بسرعة التقديم لأبنائهم حيث جرى مد فترة التقديم ثلاث أيام أخرى.

وأشار المحافظ إلى أن الإقبال على المدرسة اليابانية ضعيف جدا حيث أن عدد المتقدمين للالتحاق بها لا يتجاوز 46 طالبًا فقط، مؤكدا أنه سيتم إنشاء مدرسة يابانية بمدينة شرم الشيخ العام المقبل.

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بجميع المدن استعدادا لتسليمها للمواطنين خلال احتفالات أكتوبر المقبل، والتأكيد على توصيل كافة المرافق للوحدات السكنية.