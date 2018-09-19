تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، الأنشطة الرياضية المختلفة التي تتم بملاعب نادي طور سيناء لتشجيع الأطفال بمختلف المراحل العلمية على ممارسة الرياضة وعدم إهمالها خلال أيام الدراسة، مطالبًا بممارسة كافة الأنشطة الرياضية المختلفة خلال الدراسة لما للرياضة من تأثير على تنشيط الذهن .

وقال المحافظ، للأطفال المشاركين في ألعاب كرة القدم: "كل واحد هيجيب جول هياخد 50 جنيه، وأيضا كل لاعب يحصل على ماديليا دهب على مستوى الجمهورية سيحصل على ألف جنيه، و500 جنيه للمركز الثاني، بالإضافة إلى شهادات تقدير".

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتماما شديدا بالشباب حيث جرى الحرص حرصنا على إقامة عدد من الملاعب الخماسية والثلاثية ليس بالمدن فقد بل في جميع القرى والوديان.