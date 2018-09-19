قال سمير صبري، المحامي بالنقض، إنه تقدم اليوم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، يتمسك فيه بإدراج الإعلاميين، الذين يظهرون على قنوات الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية، والتحفظ على أموالهم ومصادرتها.

وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المذكرة مقدمة في 16 شخصا منهم معتز مطر، ومحمد شومان، ومحمد ناصر، وأسامة جاويش، وهشام عبد الحميد، مشيرا إلى أن معتز مطر قابل سفير قطر في تركيا عدة مرات، موضحا أن تلك معلومة مؤكدة ولديه مستندات تثبت ذلك.

وتابع أن كل ما يٌقال على القنوات الإرهابية يرسل إليهم من المخابرات التركية، وتحت إشراف المخابرات البريطانية، مشيرا إلى أن قطر هي من تمول تلك القنوات.