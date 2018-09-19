تفقد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، عددًا من مدارس إدارة رشيد التعليمية، لمتابعة أسبوع النظافة وجاهزية مدارس الإدارة لبدء العام الدراسي الجديد، وأحال وكيل التعليم، مديرة مدرسة المجمع الإعدادي، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، لوجود العديد من السلبيات داخل المدرسة، كما أحال مدير مدرسة المجمع الابتدائي، للتحقيق لكثرة السلبيات الموجودة بالمدرسة.

كما زار "سعد"، مدرسة الزهراء الإعدادية، وتفقد حجرات المدرسة ومخازن الكتب الموجودة بالمدرسة، وتابع تسليم الكتب للطلاب، مؤكدا ضرورة استكمال الاستعدادات واستكمال النظافة وأن تكون المدرسة جاهزة كحد أقصى غدا لاستقبال الطلاب، وانتقل للمدرسة أم المصريين الابتدائية، وبها 30 فصلا دراسيا، وتابع جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب، مشددا علي تسليم الكتب لجميع الطلاب من اليوم الأول للعام الدراسي، وإعداد الجداول وتوزيع الحصص علي المعلمين، كما تفقد مخازن الكتب بالإدارة، وطالب بسرعة توزيع الكتب الموجودة على المدارس.