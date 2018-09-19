وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف

أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، أهمية العمل على تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين مصر والسودان.

جاء ذلك، خلال لقائه بسفير مصر لدى الخرطوم، أسامة شلتوت، اليوم، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان.

ودعا ابن عوف إلى توظيف العواطف والوجدان المشترك بين شعبي البلدين لتحقيق التكامل في الجوانب الاقتصادية والمواقف السياسية، بالقدر الذي يضمن الأمن القومي لمصر والسودان، وقال إنه "من أمن واستقرار الأمة العربية والمنطقة بأسرها".

من جانبه، أعرب السفير أسامة شلتوت عن امتنانه وتقديره لحكومة وشعب السودان على ما وجده من التعاون وروح الأخوة، واعتزازه بالعمل في السودان لفترة تجاوزت 9 سنوات تركت في نفسه انطباعات ممتازة وصور مشرقة.