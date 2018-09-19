قال السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الحالي موجود منذ 55 عاما، ولا يواكب العصر الحديث وكان يجب تغييره، موضحا أن القيادة السياسية وجهت بعمل قانون آخر يتماشى مع التغييرات التي حدثت في العالم، لجذب الاستثمارات.

وأضاف نجم، خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشروع قانون الجمارك الجديد موجود في الوقت الحالي في وزارة المالية لإبداء رأيها فيه، مشيرا إلى أن القانون الجديد هدفه الرقابة ومنع التهريب والمحافظة على الأمن العام، وتشجيع الصناعة، والمحافظة على المنتج المصري، وجذب الاستثمارات.

وتابع رئيس مصلحة الجمارك، أن قانون الجمارك الجديد به عدة مميزات منها أنه يٌقسط الضريبة الجمركية على الماكينات المستوردة من الخارج، وهذا يحدث لأول مرة، كما أن القانون الجديد يغلط العقوبات على التهريب وأصبح التهريب قضية مخلة بالشرف.