قال معتز موسى، رئيس مجلس الوزراء السودانى، خلال اجتماع مع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى الخرطوم اليوم، إن هناك ضرورة لتطوير التعاون مع مصر فى كل المجالات، مُعرباً عن تطلع بلاده لاستئناف اجتماعات اللجنة العليا المشتركة لمياه النيل بين البلدين فى أكتوبر المقبل.

وقال «عبدالعاطى»، عقب أول اجتماع للدورة الـ58 للهيئة المصرية السودانية الدائمة لمياه النيل، فى الخرطوم: «سيتم إجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتدقيق سحب الدولتين من مياه النيل لضمان حُسن إدارة المياه، فى إطار من الشفافية، مع إعطاء أهمية قصوى لمحطات الرصد والقياس على مجرى النهر من خلال استدامة عملية التأهيل والتطوير للمحطات الحالية بما يواكب تكنولوجيا العصر والاستعانة بالتقنيات المتقدمة، والنظر فى إنشاء محطات قياس جديدة بما يمكن من ضبط النهر هيدرولوجياً».

«الكهرباء»: إنجاز 98% من الأعمال المساحية لمشروع «الربط» لتزويد السودان بـ«300 ميجاوات»

ونبَّه، فى بيان للوزارة، اليوم، إلى أن «التغيرات المناخية أصبحت من أكثر المشكلات التى تؤرق العالم وتمثل خطورة على خطط التنمية، ومنطقة حوض النيل ليست ببعيدة عن تلك التغيرات، خاصة أن مصر واحدة من دول الحوض المتوقع أن تتأثر سلبياً بتغيرات المناخ، بالإضافة إلى التأثيرات المتوقعة لبعض مشروعات التنمية بحوض النيل، التى لا تراعى مصالح دول المصبّ، ما يمثل أهم التحديات للموارد المائية المصرية المحدودة والمعتمدة كلياً على نهر النيل».

من جهة أخرى، قال الدكتور أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء، لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من رفع 98% من الأعمال المساحية لمشروع تزويد السودان بطاقة كهربية تتراوح بين 200 و300 ميجاوات كمرحلة أولى، ضمنها أعمال حفر لـ120 برجاً من إجمالى 300، وصب 20% من أعمال الخرسانة العادية لها.