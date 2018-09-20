يتفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، مشروع "داون تاون دلتا" المنطقة اللوجيستية التجارية فى طنطا، يرافقه الدكتور إبرهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، وأشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة "فيرنبرو جلوبال للاستثمار"، ومنفذة المشروع.

وقال المهندس شريف يونس، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، إنه من المقرر أن تتضمن الزيارة تفقد أعمال الإنشاءات وسير العمل بها بعد أن تم إنجاز حوالي 40% منها، خلال أقل من عام، ثم عقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح ما تم إنجازه بها من أعمال إنشائية وأعمال البنية الأساسية بها، وانتهاء المرحلة الأولى من المشروع، ومن المقرر الانتهاء من المنطقة بالكامل وبدء العمل بها خلال العام المقبل.