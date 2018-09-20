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مصدر بـ"أوقاف المنوفية": الوزير ألغى تصريح الخطابة الخاص بـ"رسلان"

مصدر بـ"أوقاف المنوفية": الوزير ألغى تصريح الخطابة الخاص بـ"رسلان"

"أمن أسيوط" تواصل فعاليات "كلنا واحد" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

"أمن أسيوط" تواصل فعاليات "كلنا واحد" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

سمير عثمان عن تهديدات فرق بالانسحاب من الدوري: "مفيش مسابقة هتكمل"

سمير عثمان عن تهديدات فرق بالانسحاب من الدوري: "مفيش مسابقة هتكمل"

"نيباد" تكرم خالد فهمي وياسمين فؤاد تقديرا لجهودهما في مجال البيئة

"نيباد" تكرم خالد فهمي وياسمين فؤاد تقديرا لجهودهما في مجال البيئة

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للطلاب الجدد.. تعرف على نظام "الساعات المعتمدة" الدراسي

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فيديو| عجوز يبني منزلا داخل حديقة جيرانه أثناء غيابهم.. ويشكيهم للشرطة

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أبناء ونيس يروون لـ"الوطن" ذكرياتهم مع "أبوالفضل": جميل راتب جدنا بجد

أبناء ونيس يروون لـ"الوطن" ذكرياتهم مع "أبوالفضل": جميل راتب جدنا بجد

3 أماكن لشراء مستلزمات المدراس الـ"سبلايز" بأسعار مخفضة

3 أماكن لشراء مستلزمات المدراس الـ"سبلايز" بأسعار مخفضة

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أهم ما يميز "المدارس اليابانية" عن نظم التعليم الأخرى في مصر

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من "الليمون والنعناع".. هويدا تحارب السرطان وتعول أبناءها وأحفادها

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القصة الكاملة| وزير ري "مبارك" من الاتهام إلى البراءة

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