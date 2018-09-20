قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن المواطن يتحمل أعباء إضافية نتيجة منظومة الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الوزارة تسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف عشماوي، خلال حواره في برنامج "كلام هوانم"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الوزارة تحرص على تنشيط التجارة الداخلية وتوفير السلع بأسعار مناسبة للأسواق، خاصة للشريحة متوسطة الدخل التي تمثل الغالبية العظمى من المجتمع المصري، من خلال الرقابة على الأسواق وحقوق المستهلك وتنمية الأسواق التي لا تنمو إلا بالقطاع الخاص.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الوزارة طرحت معرض "أهلا مدارس" للعام الثاني على التوالي؛ لتوفير مستلزمات الطلاب.