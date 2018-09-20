التقى اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء الأربعاء، بالخبير الدكتور أمين نجيب، رئيس مشروع "توفير طاقة نظيفة لدول البحر المتوسط"، حيث تناول اللقاء المناقشات حول تنفيذ مكونات المشروع بمدن محافظة البحر الأحمر؛ والذي يهدف إلى مواجهة آثار التغير المناخي وإحداث التعادل الكربوني من خلال الاعتماد علي مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، وتوفير حلول جديدة لوسائل المواصلات صديقة البيئة، وكذلك إنشاء منظومة ذو تقنيات بيئية حديثة لتدوير المخلفات.

جدير بالذكر أن المشروع هو مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي لتوفير التدريب والمساعدات التقنية لمساندة السلطات المحلية في الدول المستفيدة من الآلية الأوروبية في الجوار والشراكة، وذلك في إطار رؤية شاملة لتعزيز التجاوب بشكل أكثر فعالية لتحديات السياسات المستدامة.

تشمل هذه الجهود أيضاً رفع الوعي للسكان المحليين فيما يتعلق بالسياسات المحلية المستدامة، وتبادل المعرفة والخبرات وكذلك بناء شراكات دائمة ما بين السلطات المحلية في الاتحاد الأوروبي ونظيراتها في دول جنوب المتوسط.

من جانبه قدم الدكتور أمين نجيب، رئيس المشروع، الشكر والتقدير للمحافظ علي دعمه الكبير الذي يوليه لتنفيذ المشروع بالبحر الأحمر، لتكون بذلك أول محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية تطبق سياسات التنمية المستدامة من خلال مشروع توفير طاقة نظيفة لدول البحر المتوسط الجاري تنفيذها في عدد من دول الجوار، بينها المغرب والجزائر ولبنان وتونس والأردن.

وقال عبدالله: "يأتي هذا المشروع كجزء من خطة المحافظة الشاملة للتنمية المستدامة والحفاظ على بيئة البحر الأحمر ومواردها الطبيعية، التي جعلت منها وجهة سياحية عالمية".