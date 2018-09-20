كرمت مبادرة نيباد الإفريقية للتنمية البيئية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقديرا لجهود الحكومة في الإدارة البيئية، حيث تسلمت فؤاد شهادات تقدير جهود الحكومة المصرية في الإدارة البيئية، وذلك في نهاية فعاليات اجتماعات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والذي عقد في العاصمة الكينية.

وحرصت المبادرة، خلال الاجتماع الأول لمنصة الحوار حول المشاركة في تحقيق الاستدامة البيئية والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة أيضًا، على تكريم وزير البيئة المصري السابق، الدكتور خالد فهمي، عن جهوده غير المسبوقة في قيادة مجموعة الدول الإفريقية ومداخلاتها في مفاوضات تغير المناخ، التي نجم عنها التوافق حول اتفاق باريس التاريخي حول تغير المناخ.

يُشار إلى أن المبادرة كرمت أيضا مجموعة من الدول والمنظمات وشركاء التنمية، بالإضافة إلى شخصيات إفريقية لجهودها في تعزيز الإدارة والحوكمة البيئية.

يُذكر أن مصر ترأست مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، خلال الفترة من 2015 إلى 2017، وتقود الجابون المؤتمر حاليًا حيث تحل جنوب إفريقيا محلها العام المقبل.