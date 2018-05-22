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الوطن

"إسماعيل" يستعرض عوامل جذب الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

منذ 12 دقيقة
كتب: وائل سعد
"إسماعيل" يستعرض عوامل جذب الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

المهندس شريف اسماعيل

تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عدد من الملفات الخاصة بمنازعات عقود الاستثمار، جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، اجتماعًا بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والعدل، والتنمية المحلية، ومحافظ مطروح، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

و استعرض الاجتماع عددا من الحالات الخاصة بفض وتسوية منازعات عقود الاستثمار، ودراستها من مختلف جوانبها القانونية والفنية، كما تم عرض خلفية المنازعات والإجراءات التي اتخذت بشأنها من قبل مختلف الجهات المعنية في الدولة لمراجعة صحتها بما في ذلك ما تم لتقييم مدى قيام المستثمرين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة، وفي هذا السياق وجه رئيس الوزراء بدراسة عدد من المقترحات للتوصل إلى حلول فعالة وتسوية المنازعات بشكل سليم.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمارات لمختلف القطاعات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، هذا إلى جانب العمل على تقديم التيسيرات اللازمة لضخ المزيد من تلك الاستثمارات وإزالة أي معوقات من الممكن ان تواجه المستثمرين.

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