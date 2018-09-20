علق النائب محمد السويدي، الرئيس السابق لائتلاف "دعم مصر"، على عدم ترشحه مجددًا لرئاسة الائتلاف، قائلا إن "المناصب لا يجب أن تكون ميراثا داخل أي كيان، بل يجب التعود على تسليمها وتبادل الأدوار، ومساعدة الآخرين في إنجاحهم قياديا".

وأضاف السويدي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "دي إم سي": "عندما تسلم كيانا لزميل آخر يقوى الائتلاف، وتتشكل مجموعة قيادات أكثر ولأول مرة في تاريخ مصر يتشكل ائتلاف، ولا بد أن تضمن أن يكون قويًا لخوض الانتخابات المقبلة".

وأشار السويدي إلى أنه يجب تبادل الأدوار حتى لا يتعرض الائتلاف لأي هزة سيئة.