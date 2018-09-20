قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قطاع التأمين في حاجة إلى تطوير، مشيرًا إلى أنه يوجد حوالي 14 مليون وثيقة تأمين، معتبرًا أن هذا العدد يجسد وجود خللًا كبيرًا في قطاع التأمين قياسًا إلى عدد سكان مصر الذي يتجاوز 100 مليون نسمة.

وأضاف عبدالمعطي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك عدة أسباب وراء تراجع قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن قلة الوعي التأميني لدى المصريين من أهم أسباب هذا التراجع.

وتابع: "اجتمعنا مع الاتحاد المصري للتأمين، وطلبنا منهم تدشين حملة لزيادة الوعي بأهمية التأمين، والاتحاد استجاب وأعتقد أنه سيبدأ حملة الترويج الأسبوع المقبل".