إستمراراً لإهتمام المحافظة بتطوير المنظومة الصحية وتتويجاً للزيارات الميدانية المفاجئة من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان للمستشفيات ومنها مستشفى التأمين الصحى الأسبوع الماضى والتى شهدت رصد المحافظ للعديد من الملاحظات والسلبيات تم تكليف الدكتور محمد سعيد مديراً للمستشفى بعد أن كان مديراً للشئون العلاجية وذلك بدلاً من الدكتور أيمن عبد الله، بجانب تكليف الدكتور مصطفى عبد الرحمن مديراً للشئون العلاجية ، وأيضاً مصطفى عبد الله رئيس للشئون الإدارية بالمستشفى بدلاً من وليد صديق ، بالإضافة إلى توقيع جزاءات على بعض الأطباء لعدم إنتظامهم فى العمل .

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى وبحضور الدكتور وليد سامى مدير فرع المنطقة بأسوان حيث أكد اللواء أحمد إبراهيم على إهتمامه بالمواطن الغلبان وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له وهو الذى يتطلب أن يكون الجميع على قدر المسئولية مع تلافى الملاحظات أولاً بأول ، مشيداً بالتدخل السريع لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى لتصويب منظومة العمل داخل المستشفى والتى تعتبر أحد أهم الصروح الطبية بمحافظة أسوان وذلك ضمن إهتمام الدولة ووزارة الصحة بدعم الخدمة الصحية فى جميع المستشفيات والوحدات والمراكز العلاجية ، وأشار المحافظ إلى أنه تم الإتفاق مع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى على بدء عملية تطوير شاملة للمستشفى تشمل رفع الكفاءة الإنشائية من غرف عمليات وبنية أساسية ، علاوة على التجهيزات الطبية ، فضلاً عن تطبيق نظام متطور للإطفاء والمراقبة بالكاميرات ، موجهاً إلى تفعيل بروتوكول التعاون بين هيئة التأمين الصحى وجامعة أسوان لتوفير الأطباء المتخصصين والإستشاريين للعمل ضمن الفريق الطبى بالمستشفى ليصب كل ذلك فى تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية للمواطن الأسوانى.