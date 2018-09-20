قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن فلسفة التعليم المزمع تطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل، تهدف لبناء شخصية الطالب وتنمية مهارة التفكير لديه بدلًا من الحفظ، مشددًا على أنه لا مكان للامتحانات فيه.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المُذاع عبر التليفزيون المصري: "أولياء الأمور يجب أن يقوموا بدورهم في مساعدة الأطفال على التكيف مع النظام الدراسي الجديد، أما الدروس الخصوصية والكتب الخارجية فهما مدمران لعقول التلاميذ، لأنهما يخدمان على نظام تعليمي لا يساعد الطلاب على التفكير".

وتابع أنه تم تدريب 128 ألف من معلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على النظام الجديد، مشيرًا إلى أن دليل المعلم مكون من 600 صفحة لمساعدتهم على تشرب الفلسفة الجديدة للتعليم.