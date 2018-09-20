وجه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، جميع الجهات المعنية بالاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذ جميع مجالس المدن أعمال النظافة في الطرق المحيطة بالمدارس والمؤدية إليها.

وشدد المحافظ، خلال جتماع عقده بالديوان العام مساء أمس، على مدير التربية والتعليم بضرورة الاهتمام بتجهيز كلمة الصباح وتوحيدها بالمدارس، والالتزام بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح، والتأكيد على غرس قيم المواطنة، وروح الولاء والانتماء للوطن.

ووجه بمتابعة الاشتراطات الصحية، واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة طلاب المدارس، من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل: (الأفنية – الفصول الدراسية – الطرقات - حجرات الأنشطة – دورات المياه – الأسوار)، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية داخل المدارس وفق القواعد المنظمة لها.

وأشار المحافظ إلى أهمية الأنشطة التربوية والمناهج التعليمية لإخراج جيل واع وبارع في كافة المجالات التعليمية والتربوية والفنية والثقافية، "فمصر تحتاج إلى شباب واع ومستنير في مثل هذه المرحلة الفارقة في تاريخها".