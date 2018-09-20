قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه في إطار مبادرة "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة"، فإن الرد سيشمل كل ما يرد للوزارة بصورة شهرية؛ حرصا على حل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم.

وتتابع السفيرة نبيلة مكرم، سلسلة من الردود حول الأسئلة التي وردت للوزارة ضمن مبادرة "اسأل واقترح مع الوزيرة" عبر الصفحة الرسمية أو البريد الإلكتروني للشكاوى، وأكدت الوزيرة، أن الرد سيشمل كل ما يرد للوزارة بصورة شهرية، في إطار الحرص الدائم على الحل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم.

وتابعت وزيرة الهجرة، الردود متناولة موضوع الإعفاء الجمركي للسيارات، والتي وردت إلينا العديد من الأسئلة والاستفسارات.

أوضحت أن هناك لجنة تمّ تشكيلها من ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والتجارة والصناعة والجمارك، وعُقدت العديد من الاجتماعات وجلسات النقاش لمحاولة التوفيق بين احتياجات المصريين بالخارج ومصلحة الدولة، وأضافت: "قمنا أيضًا باستطلاع رأي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الموضوع".

وتابعت مكرم، أن الإعفاء الجمركي للسيارات اصطدم بمعضلتين رئيسيتين، أولهما الحماية الاستراتيجية لصناعة السيارات، وثانيهما الحق الدستوري للمصري بالداخل؛ وهما ما يمثلان معوقات لاستكمال الإعفاء.

وأضافت الوزيرة، أنه تمت مناقشة الأمر خلال منتدى إجازات المصريين بالخارج «في إجازتك بوطنك.. نشوفك ونسمعك» وتم طرح فكرة تقسيط الجمارك على السيارات، وجار دراسة المقترح مع وزارة المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزي ومصلحة الجمارك في الوقت الحالي.

وأوضحت أن الردود مستمرة، مؤكدة أن الوزارة تتلقى أسئلة ومقترحات المصريين على مدار الشهر.شاهد الفيديو عبر الرابط: