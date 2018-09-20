أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 20 / 9 / 2018 النشرة السنوية للإنتاج الفعلى والطاقة العاطلة والمخزون من الإنتــــاج التــام على مستـوى الأنشطــة الصناعية بمنشـــآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2016 /2017، من أهم المؤشرات ما يلى .

بلغ اجمالى قيمة الطاقة العاطله7.3 مليار جنيه عام 2016/2017 مقـابــــل 7.2 مليـار جنـيـه عام 2015/2016 بنسبـــة ارتفاع قــدرهـا 1.9٪ ، ويرجع ذلك الى نقص فى الخامات ووجود صعوبات في التسويق.

بلغت نسبة الطاقة العاطلة فى صناعة المنسوجات 29.2٪عام2016/2017 وهى من الصناعات التى ساهمت فى ارتفاع الطاقة العاطلة هذا العام ، يليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 26.6% من أجمالي قيمة الطاقة العاطلة، الانتاج التام بسعر البيع .

بلغ أجمالي قيمة الانتاج التام بسعر البيع 165.8مليارجنيه عــام 2016 / 2017 مقابــل 117.2 مليـار جنيه عام 2015/2016 بنســبة إرتفاع قــدرهــا 41.5٪ ، ويرجـع ذلك إلى زيادة الإنتاج لبعض الأنشطة الصناعية مثل ( صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية حيث بلغت نسبتها 60.8٪ يليها صنــاعــة المنتجات الغذائيـــة بنســــبـة 12.6 ٪ من أجمالي قيمة الإنتاج التام بسعر البيع) في بعض شركات القطاع العام/الأعمال العام.

بلغ اجمالى قيمة المخزون من الانتاج التـــــــام آخـــــــرالعــــام 9.2 مليـــار جنيه عام 2016/2017 مقابـل 6.7 مليـار جنيـــــه عـام 2015/2016 بنســبة ارتفاع قدرها 37.9 ٪ ، ويرجع ذلـك الـى ارتفاع قيمـة المـخزون التام اخر العام في بعض الصناعات مثل (صناعة المنتجات الغذائية حيث بلغت نسبتها 42.3٪ وصناعة الفلزات القاعدية بنسبة 18.9٪ من اجمالى قيمة المخزون من الإنتاج التام آخر العام.