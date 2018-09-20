يشهد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، حفل تسليم 500 زي مدرسي للأطفال الأيتام من أبناء المحافظة، صباح اليوم، بمقر نادي التطبيقيين بمدينة الفيوم.

ويحضر الحفل، عدد من المسؤولين التنفيذيين، والشعبيين ونواب البرلمان.