الطب البيطري في دمياط يواصل حملته ضد الحمي القلاعية

قام الدكتور زغلول خضر، مساعد نائب وزير الزراعة، وبمرافقة الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري، بمحافظة دمياط، بمرور ميداني لمتابعة سير العمل بلجان التحصين والترقيم والتسجيل بإدارة كفر سعد وإدارة فارسكور بمحافظة دمياط.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة على المتابعة الميدانية للحملة القومية للحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.