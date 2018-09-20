يزور وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المغرب، اليوم الخميس في ظل أزمة دبلوماسية صامتة وعلاقات باردة بين البلدين، وتأتي هذه الخطوة غير المتوقعة بعد أشهر من توتر غير معلن بين الدولتين الجارتين، خاصة بسبب الموقف من النزاع بين الرباط وجبهة "البوليساريو" على إقليم الصحراء.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، إن الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، بحسب الوكالة المغربية الرسمية للأنباء، وأضافت أن الزيارة التي تستمر يومين، ستمكن من بحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

وتابعت أن هذه الزيارة ستكون مناسبة للتنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل الظرفية الاستثنائية التي تجتازها المنطقة، خاصة الوضع في ليبيا".

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا الغنية بالنفط اضطرابات أمنية وصراعات على الشرعية والسلطة، وفي أكتوبر 2017، أعلنت الحكومة الموريتانية اعتماد السفير المغربي الجديد في نواكشوط حميد شبار، وعين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في ديسمبر 2017، محمد الأمين ولد آبي سفيرا لموريتانيا في الرباط، بعد سنوات من شغور المنصب.