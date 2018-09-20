قال مصدر قضائي، إن دائرة الجنايات التي تنظر محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية أموال البورصة، والتي أصدرت قرارا بحبسهما ومتهمين آخرين على ذمة القضية لن تتمكن من الاستمرار في نظر محاكمة نجلي مبارك، وباقي المتهمين في القضية، وذلك نظرا لقبول طلب الرد المقدم من نجلي مبارك والمتهم ياسر الملواني ضد هيئة المحكمة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن القضية سوف تعود إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات أخرى من دوائر المحكمة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين.

وبشأن قرار الحبس الصادر بحق نجلي مباركن قال المصدر، إن القرار مستمر حتى يصدر بشأن المتهمين قرارا آخر سواء بالحبس أو إخلاء السبيل، وذلك لأن طلب الرد يتعلق بهيئة المحكمة التي اتخذت القرار وليس بالقرار نفسه.