أُصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي، اتجاه رشيد أمام قرية كوم الطرفاية بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائي بكفرالدوار، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي، اتجاه رشيد أمام قرية كوم الطرفاية بمركز كفر الدوار.

وانتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث كفر الدوار، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيدي قائدها، ما أسفر عن إصابة "محمد. ع" 60 عاما بكسر بالحوض، و"مجدي. ا" 52 عاما، و"محمود.ا" 25 عاما، و"مصطفى. ا" 30 عاما، و"وليد. ص" 35 عاما، و"روماني. ع" 34 عاما، و"رجب. ي" 62 عاما، و"مصطفى. ح" 42 عاما.

ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار عدا الأول، نقل إلى مستشفى بالإسكندرية، وتلقى العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم.