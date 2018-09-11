لقيت طبيبة صيدلانية بمستشفى كوم حمادة في البحيرة، مصرعها، فيما نجا طفلاها من الموت، إثر انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها، اليوم، في ترعة الخندق المجاورة لطريق "إيتاى البارود - كوم حمادة".

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، بتلقي العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بتلقي بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة الخندق المجاورة لطريق "إيتاى البارود - كوم حمادة".

انتقل إلى مكان الحادث الرائد إسلام السعدني رئيس المباحث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي في الترعة، كانت تقودها الدكتورة هبة علي زكي عياد، 30 سنة، صيدلانية بمستشفى كوم حمادة، تقيم بقرية بيبان التابعة لمركز كوم حمادة، وبرفقتها طفلاها ميرنا أحمد عمارة، 4 سنوات، ومالك أحمد عمارة، 3 سنوات.

أسفر الحادث عن وفاة الأم ونجاة طفلاها من الموت، وإصابة الطفلة بجرح قطعي باليد اليمنى، والطفل بكدمات، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما يخضع الطفلان للعلاج.

حرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.