افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، مبنى النادي الرياضي لمتحدي الإعاقة بدمنهور، في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام، والمبنى مقام على مساحة 450 مترا مربعا، تجاوزت بتكلفة أكثر من 3 ملايين جنيه، ويضم 3 طوابق، الأرضي صالة رياضية لتنس الطاولة وكرة الطائرة، والطابق الثاني صالة جيم ومكتبة وغرفة لرفع الأثقال، والطابق الثالث يضم صالة الأنشطة ومجلس الإدارة وأجهزة الحاسب الآلي.

ويقدم النادي خدماته لأكثر من 600 عضو من متحدي الإعاقة بمدن ومراكز المحافظة من خلال إتاحة الفرصة لهم فى ممارسة جميع الأنشطة المختلفة فى ألعاب تنس الطاولة والسلة والطائرة وألعاب القوى ورفع الأثقال، بالإضافة للأنشطة الثقافية والاجتماعية المختلفة، وتجدر الإشارة الى ان العديد من اللاعبين من أبناء النادي فى المنتخبات القومية، حصلوا على بطولات على مستوى الجمهورية وبطولات دولية مختلفة، كما يعد النادي أول صرح على مستوى الجمهورية فى هذا المستوى الإنشائي والتجهيزي ومتنفس لمتحدي الإعاقة فى ممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية.

وتفقد المحافظ، أقسام النادي والأنشطة التي يقدمها النادي للأعضاء، واستمع لعدد من السيدات أعضاء النادي لأهم احتياجاتهم المختلفة، ووعدهم بالعمل على تذليل تلك العقبات، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لمتحدي الإعاقة.

رافق المحافظ خلال الاحتفال، المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد جمعة رئيس مدينة دمنهور، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري، والنائبة نجوى خلف عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة النادي.