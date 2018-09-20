الدفاع الروسية تغلق مناطق بحرية شرقي "المتوسط"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إغلاق مناطق بحرية واسعة شرقي البحر الأبيض المتوسط، أمام مرور السفن البحرية ورحلات الطائرات المدنية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" (رسمية) عن القوات الروسية إنّ الإغلاق يستمر حتى 26 سبتمبر الجاري على خلفية بدء "مناورات تدريبية يتخللها إطلاق صواريخ من سفن وقطع بحرية"، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وبموجب القواعد الدولية، يتعين على روسيا إشعار حركة الطيران الدولية وكذلك حركة الملاحة البحرية، وتحذير طواقم البحارة والطواقم الجوية، وإبلاغهم بإحداثيات المناطق المغلقة التي يحظر عليهم دخولها أو الاقتراب منها، ولم تكشف السلطات الروسية، ما إذا كانت لهذه المناورات البحرية علاقة بحادث إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل - 20" قبل يومين، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن روسيا "قيّدت حرية الحركة في المجالين الجوي والبحري في مناطق محددة قبالة السواحل السورية"، وقالت إنّ التقييد الجوي والبحري سيستمر حتى الأربعاء المقبل (26 سبتمبر)، وإنه سيؤثر على حركة الطيران في المنطقة خاصة الرحلات من وإلى سوريا ولبنان وإسرائيل.

وكانت الطائرة عائدة إلى قاعدتها العسكرية في حميميم (جنوب شرقي اللاذقية)، بعد تنفيذها مهمة استطلاعية فوق منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب (شمال غرب)، وترتبط القوات الروسية في سوريا باتفاق لتنسيق الأنشطة الإسرائيلية في الأجواء السورية، لتجنب وقوع حوادث عرضية، كما حدث مساء الإثنين.