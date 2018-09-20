وفد زامبي يتفقد المشروعات الإنتاجية في سجون طرة

استقبل قطاع السجون برئاسة اللواء زكريا الغمري مساعد الوزير لقطاع السجون الوفد الزامبي المشارك باللجنة المصرية الزامبية المشتركة والمنعقدة بوزارة الزراعة المصرية وذلك بمنطقة سجون طرة.

وقام الوفد بتفقد المشروعات الإنتاجية بالمنطقة من مزارع للماشية ومصنع الأثاث المعدني ومصنع الخشب الكونتر ومزارع النعام والثروة الداجنة وكذلك محطتي إنتاج البيض وكتيبة الخيول.

وأشاد الوفد الضيف بالتجربة المصرية الرائدة في مجال الإنتاج داخل السجون وتطبيق الفلسفة العقابية الحديثة بتحويل النزلاء إلى منتجين أثناء فترة عقوبتهم تمهيداً لإعادتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات محمود توفيق وزير الداخليه بإستمرار دعم سياسه الوزارة فى مجال إعلاء قيم حقوق الإنسان وزيادة أوجه التعاون المشترك مع كافة الوزارات.

يأتي ذلك في إطار التعاون البناء بين وزارة الداخلية ومختلف أجهزة الدولة المصرية لتفعيل الدور المصري الرائد في القارة الإفريقية وزيادة أواصر التعاون البناء بين مصر وكافة أشقائها بالقارة السمراء وإبراز أوجه التطوير والتحديث بقطاع السجون والطفرة الهائلة التي شهدها في كافة المجالات وخاصة أوجه الإنتاج المختلفة لتحويل السجون إلى قلاع صناعية نموذجية مصغرة تسهم في تأهيل السجناء مهنياً وحرفياً وكذلك أوجه رعايه نزلاء السجون المختلفة.