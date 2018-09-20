غلق مسجد الحسين بعد تكدس "المريدين" أمام الضريح

أغلقت قوات الأمن، مسجد الحسين بعد صلاة الظهر بقليل، بعد تزاحم المواطنين حول الضريح، وخشية من حدوث أي فعاليات غير رسمية.

وقال مصدر أمني في محيط مسجد الحسين، إنَّ المسجد سيتم فتحه في الصلوات الخمس، وسيتم غلقه بعد ذلك للحفاظ على المواطنين وسلامتهم.

بدوره، قال عبد الغني هندي عضو مجلس إدارة مسجد الحسين، إن أحد المجاذيب أصدر أصواتًا مرتفعة خلال وجوده بالضريح، فخشي الأمن من حدوث اضطرابات، وتمَّ القبض عليه للتحقق من شخصيته، وسيتم فتح المسجد للمصلين قبل صلاة العصر.

ويشهد محيط مسجد الحسين وجودًا مكثفًا للمريدين الذين أجبرهم الأمن على التواجد بخارج المسجد.