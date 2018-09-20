أعلن الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس جامعة القناة لشؤون التعليم والطلاب، عن إغلاق باب التحويلات نهائيا، لطلاب الجامعات المختلفة، اليوم، مشيرا إلى أنه لن يقبل نهائيا أي تحويل لأي طالب أو طالبة ورقيا للعام الجامعي الجديد، إلا في 3 حالات فقط، وهي الحالات المرضية التي يقرها مجلس الجامعة، ونقل ولي الأمر إداريا بشهادة معتمدة من الجهة الإدارية، وأخيرا في حالة الالتحاق ببرامج مميزة لا توجد بجامعاتهم.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد اتجاه الدولة نحو تطوير الجامعات خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل جامعة القاهرة، أن هذا العام هو عام الجامعات المصرية، ما يضع على عاتق الجامعة الكثير من المسؤوليات حتى تظهر بالمظهر المناسب لها.

وأوضح أن الاهتمام لن يقتصر على النواحي التعليمية فقط، ولكن من خلال الاهتمام بالأنشطة والمهارات لدي الطلاب ودعا جميع وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بدعم الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية وتشجيعهم على ذلك ومحاولة تعويض المحاضرات لهم، مشيرا إلى أن الجامعة لديها الكثير من الطلاب المتميزين في الأنشطة الرياضية.