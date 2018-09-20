التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفير ماساكي نوكي سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، وكوجي كانيكو مدير مركز الثقافة والإعلام بالسفارة.

واستعرض اللقاء سبل التعاون الثنائي بين مصر واليابان في مجالي الشباب والرياضة، وتعميق التواصل وتبادل الثقافات بين شباب البلدين من خلال برامج التبادلات الشبابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة عمق العلاقات القائمة مع دولة اليابان الشقيقة، مشيرا إلى التعاون على صعيد المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية بين البلدين الفترة المقبلة.

واتفق الوزير مع سفير اليابان على إقامة مشروع لاكتشاف الشباب المبتكرين، وإعداد بروتوكول تعاون يشمل بنود التعاون كافة بين الجانبين المصري والياباني.