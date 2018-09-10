عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع كل من هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، بحضور مجموعة من وكلاء الوزراة ومساعدي الوزير.

ناقش اللقاء سبل التعاون، وتكوين تحالف لرعاية الرياضة وتطويرها والموهبة، وأيضا مشروعات التطوير الشبابي، بالإضافة إلى المبادرات المرتبطة بالتوظيف والخدمة المجتمعية، بين البنوك المصرية ووزارة الشباب والرياضة على صعيد دعم البرامج والمشروعات، التي من المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة لخدمة النشء والشباب في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد صبحي أن مباحثات، اليوم، تأتي تعاونا مع رموز اقتصادية وطنية كبرى في منطقة الشرق الأوسط، وتعكس مدى اهتمام البنوك المصرية بدعم برامج الشباب، الذين يمثلون الشريحة الأكبر من فئات المجتمع المصري.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى حرص الوزارة على نشر الثقافة الرياضية داخل المجتمع المصري، من خلال المبادرات التي يجري تنفيذها في مختلف المحافظات، مقدما الشكر والتقدير للكيانات الاقتصادية الكبرى على حرصها على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في دعم ورعاية البرامج والأنشطة المختلفة.

وخلال اللقاء، جرى عرض أبرز المشروعات المقرر قيام الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة بتنفيذها الفترة المقبلة، ومنها مسابقة إبداع لطلاب الجامعات المصرية، ومسابقة إبداع لمراكز الشباب، ودوري المدارس والجامعات ومراكز الشباب لكرة القدم، وأولمبياد الطفل المصري، ومشروع "أوركسترا" طلائع وزارة الشباب والرياضة، وبرنامج رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان.

ومن جانبهم، طالب رؤساء البنوك المصرية بدراسة كاملة حول البرامج والمشروعات المطلوب دعمها، محدد بها الفئات المستهدفة والفعاليات، التي تتضمنها وأماكن تنفيذها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتوفير الدعم له.