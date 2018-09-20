أصيبت طفلة 11 عاما، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الخامس، اليوم الخميس، بمنطقة العصافرة قبلي شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بسقوط طفلة من أعلى عقار، والكائن بشارع الجلالي، منطقة العصافرة قبلي.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثان، إلى محل الحادث، وتبين بالفحص قيام الطفلة "م. و. ا"، 11 سنة، طالبة، بإلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الخامس بالعقار محل البلاغ، مما أدى لإصابتها باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراعين والساقين، وجرى نقلها لمستشفى شرق المدينة.

وبسؤال كلًا من، شقيق والدها "ع. ا. ع"، 48 سنة، لحام، مقيم شارع زاوية الأعرج، دائرة القسم، وزوج والدتها "ا. ا. ا"، 34 سنة، منجد، مقيم بذات العقار، وشقيقة زوج والدتها "ن. ا. ا"، 38 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك، أقروا بمضمون ما تقدم.

وأضاف أن المذكورة تعاني من حالة اكتئاب نفسي وسبق محاولتها الانتحار واليوم غافلت الأخيرة وألقت نفسها من شرفة الشقة سكنها، ولم يتهموا أحد بالتسبب في حدوث إصابتها.

أخطرت النيابة العامة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وجرى تحرير محضر بقسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة.