يعرف عن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، حبه الشديد للنجاح وحماسته الدائمة، وقد يكون التزامه داخل الملعب وخارجه، الذي دائما ما تغنى به زملاؤه ومدربوه، هو الدافع والسبب الأول لنجاحه في وضع نفسه من بين الأفضل في تاريخ اللعبة.

إصرارًا تحلى به منذ كان ناشئًا صغيرًا وحتى أصبح صاحب الـ5 كرات ذهبية، كان موطن قوته ومنطلقًا لجميع نجاحاته، ولكنه تحول لنقطة ضعف تسببت في غضبه في كثير من الأحيان، ووصلت به إلى البكاء في ثلاث مناسبات مختلفة أمام الكاميرات التي اعتادت ملاحقته وإبراز ردود أفعاله:

1- بكاء كريستيانو رونالدو بعد خسارة اليورو 2004: اقترب المنتخب البرتغالي، المضيف لكأس الأمم الأوروبية 2004، من تحقيق لقب البطولة حينها، بعدما تأهل إلى النهائي ليلاقي نظيره اليوناني.

ولكن أتت الرياح بما لم يشتهيه كريستيانو رونالدو، الذي كان أحد النجوم الصاعدين في منتخب البرتغال حينها، حيث انتهت المباراة بفوز المنتخب اليوناني بهدف مقابل لا شيء، لتظهر الكاميرات الناقلة للحدث حسرة "رونالدو" الكبيرة، ودخوله في نوبة بكاء شديدة.

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- بكاؤه في نهائي يورو 2016 بسبب إصابته:

بعد 12 عامًا من بكائه في نهائي اليورو 2004، عاد رونالدو في نهائي نفس البطولة عام 2016 لتتساقط دموعه ولكن لسبب آخر غير الهزيمة.

اضطراره للخروج من "الشوط" الأول للمباراة بداعي الإصابة، جعل الدون يبدو متأثرًا للغاية لرغبته في استكمال المباراة ومساعدة فريقه في تحقيق الفوز، قبل أن يحقق فريقه الفوز بالفعل بهدف مقابل لا شئ، على نظيره الفرنسي.

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- بكاء رونالدو بعد طرده بمباراة الأمس: ضرب دون الكرة، كان دافعًا لحكم مباراة الأمس بين يوفينتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا، لاتخاذ قرار بطرد كريستيانو رونالدو.

رونالدو الذي شعر بظلم شديد جراء هذا القرار، مبديًا غضبه وتعجبه من القرار، انهمر في البكاء حتى خروجه من ملعب المباراة نهائيًا.