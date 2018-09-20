اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، حيث قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض تقدير موقف شامل للأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية، في ضوء المتغيرات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وكذلك النتائج المحققة في مجال مواجهة الإرهاب، ومكافحة الجريمة، والحفاظ على أمن المواطنين.

وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة استمرار تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية، التي تعتمد على توجيه الضربات الاستباقية للإرهاب والجريمة بكل أشكالها، وتحقيق مفهوم أمن المواطن والدولة، في إطار من الالتزام بالقانون وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه التحية لرجال الشرطة على جهودهم المبذولة، خلال الفترة السابقة، والتي نتج عنها طفرات ملموسة في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية.

كما وجه الرئيس بأهمية استمرار التنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بشكلٍ عام؛ للحفاظ على استمرار النجاحات المتحققة بالعملية الشاملة سيناء 2018، التى تحرز أهدافا استراتيجية وتكتيكية، أدت إلى تقويض قدرات العناصر الإرهابية والقضاء عليها.