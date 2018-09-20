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رئيس هيئة ميناء دمياط يشارك فى مؤتمر دولى فى أوزباكستان

رئيس هيئة ميناء دمياط يشارك فى مؤتمر دولى فى أوزباكستان

البابا يحذر الكهنة من "الأنا وغياب العمل الجماعي": وظيفتكم تغيير الناس

مخاوف في مصانع الحديد بعد قرار تركيا فرض رسوم 25% على واردات الصلب

مخاوف في مصانع الحديد بعد قرار تركيا فرض رسوم 25% على واردات الصلب

4 أكتوبر.. بيت السناري ينظم ندوة بعنوان "اكتشف قدراتك"

4 أكتوبر.. بيت السناري ينظم ندوة بعنوان "اكتشف قدراتك"

مهرجانات الخيول في أسوان.. رقص وغناء وألعاب شعبية

مهرجانات الخيول في أسوان.. رقص وغناء وألعاب شعبية

إسرائيل تفرج عن الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور

إسرائيل تفرج عن الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور

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تعرض طفلها للبيع قبل ولادته.. و«الوطن» تبلغ «القومى»

تعرض طفلها للبيع قبل ولادته.. و«الوطن» تبلغ «القومى»

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