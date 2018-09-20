أعلنت الأمم المتحدة الخميس، أن العمل على "تفاصيل" الاتفاق بين روسيا وتركيا لتفادي هجوم تشنه الحكومة السورية على محافظة إدلب لا يزال جاريًا، مشيرة إلى أن الخطر على السكان لا يزال ماثلًا.

وقال يان ايجلاند رئيس بعثة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في سوريا للصحفيين في جنيف "هذا ليس اتفاق سلام، إنها صفقة تبعد حربا شاملة".

وتوصلت روسيا وتركيا إلى اتفاق لإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في إدلب، حيث نصف السكان البالغ عددهم 3 ملايين نزحوا من المناطق التي استعادتها القوات السورية.

وفي أثناء إحاطة فريق العمل بالاتفاق، أوضح "ايجلاند"، أن المسؤولين الروس والأتراك "ما زالوا يعملون على التفاصيل".

وأعرب عن الأمل في أن يكون ذلك، مبينًا أن "الحرب الواسعة النطاق قد تم تفاديها" في إدلب رغم تاكيد روسيا أنها ستواصل التحرك ضد المقاتلين الذين تعتبرهم إرهابيين.

وتابع "ايجلاند": "أرى احتمالًا كبيرًا لاندلاع كثير من المعارك، نشعر بالقلق حيال المدنيين في هذه المناطق، لذا فان الامر لم ينته بعد"، لكنه تدارك أنه يشعر بـ"الارتياح" حاليًا رغم استمرار المخاوف.