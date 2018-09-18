قالت المعارضة السورية إن منطقة إدلب العازلة تنقذ أرواح المدنيين وتحمي مناطقنا من القصف، مضيفة أن اتفاق إدلب ينشئ منطقة جغرافية تحت سيطرة الجيش الحر.

وأكدت المعارضة السورية أن اتفاق إدلب ينهي حلم الأسد في إتمام سيطرته على سوريا.