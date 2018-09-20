شنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، حملة تموينية على مستودعات البوتاجاز على مستوى المركز للتأكد من كافة التراخيص وضبط المخالفين، حيث تم إغلاق مستودع بوتاجاز بقرية تانوف لإدارته بدون ترخيص.

وأكد المهندس علي غلاب رئيس المركز، على استمرار الحملات التموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لكل من تسول له نفسه إهدار حق المواطن، وإهمال ما تكلفه الدولة من أعمال، لافتاً إلى أن سلعة البوتاجاز تعد سلعة حيوية وهامة وتشكل احتياجاً أساسياً للمواطنين، من خلال مراجعة الضوابط والاشتراطات والمعايير الفنية اللازمة لأسطوانة البوتاجاز حتى لا تشكل خطورة على المواطن.