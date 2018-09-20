جراحة دقيقة ونادرة الحدوث، أجراها فريق طبي لطفل عمره دقائق فور مغادرته أحشاء الأم ليأتي إلى العالم الخارجي مُحمّلاً بـ"ورم دموي باللثة والفك"، تصدى له أطباء مهرة أجروا عملية الولادة وجراحة الطفل داخل مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي.

"التوقيت" العامل الأهم الذي كان يصارعه الدكتور إيهاب الشافعي استشاري جراحة الأطفال، والذي أجرى الجراحة لطفل محافظة الشرقية الذي أظهرت الأشعة أنه يعاني من ورم دموى حميد باللثة والفك السفلى، ويحتوي على أجسام مضادة صلبة وتكيسات دموية وأحوال متحللة وتقيحات بالسطح.

"الشافعي": واجهت هذه الحالة 3 مرات على مدار عملي.. "الشرقاوي": الورم 8 سم ووزنه نصف كيلوجرام

يقول الدكتور إيهاب الشافعي، في حديثه لـ"الوطن"، إن هذه الحالة نادرة جداً فعلى مدار عمره الطبي الذي وصل إلى 23 عاماً لم يقابل تلك الحالة النادرة إلا 3 مرات.

وعن كواليس إجراء العملية، يحكي الاستشاري، أنه تلقى الطفل فور خروجه من جسد والدته، وخلال نصف ساعة كانت العملية أجريت، ويرجع ذلك إلى ضرورة اللحاق بالطفل قبل أن يختنق، فالورم في منتصف فمه، وهو خُلقي حميد في معظمه.

دكتور محمود الشرقاوي، استشاري جراحة أمراض النساء والتوليد، تحدث لـ"الوطن"، عن تلك العملية التي يعدها من النوادر، مُرجعًا أهم خطواتها إلى التشخيص الصحيح حتى يمكن معالجة الأمر وتجهيز الطاقم الطبي المناسب للتعامل مع الأمر، وهو ما حدث بالفعل عند اكتشاف أن الطفل يعاني من "ورم ماسك في الفك السفلي والغشاء المبطن للفم من الداخل ".

حسب الاستشاري، جرى تجهيز طاقم تخدير وجراحة أطفال وحضّانة لتكون في استقباله، وكذلك طاقم من الأنف والأذن والحنجرة؛ لوضع احتمالية أن يكون الورم عائقًا للتنفس ويضطروا إلى عمل شق حنجري حتى إزالة الورم، يضيف أن "الورم كان 8 سم ووزنه نص كيلو لكنه لم يعيق التنفس".

ويتابع "الشرقاوي"، أنه عمل على إخراج الطفل في أثناء العملية القيصرية دون أن يحتك الورم بجدار البطن لأنه إذا انجرح أو انقطع جزء منه وحدث نزيف لا يمكنهم السيطرة عليه، وبالفعل خرج الورم كاملًا دون خدش، وتم تركيب الأنبوبة الحنجرية للطفل وأجريت الجراحة له وإزالة الورم، حتى أصبح الطفل بصحة جيدة وكذلك والدته.