قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه قبل قليل، ترشيح 6 أعضاء من الجمعية العمومية من غير أعضاء المجلس لعضوية المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

وأسفر تصويت المجلس، عن اختيار كل من: علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وصالح الصالحي، مدير تحرير جريدة "الأخبار"، لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، يختار من بينهم الرئيس عضوًا واحدًا.

كما جرى اختيار كل من الصحفيين: سامح عبد العزيز وجلاء جاب الله وإبراهيم حجازي ووليد عبد العزيز، لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة؛ يختار من بينهم الرئيس اثنين فقط.