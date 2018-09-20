أعلنت إدارة مباحث المرور بالغربية، اليوم، عن تدشين لوحات إرشادية كتب عليها عبارة "ممنوع سير مركبات التوك توك" بشوارع وميادين المحلة الكبرى، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق حسونه مدير الأمن، سعيا في إحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

صرح بذلك العميد ماجد ناشد مدير إدارة مباحث المرور بالغربية، مؤكدًا أنه أصدر توجيهاته إلى مساعديه بالضرورة نشر وتعميم تجربة اللوحات الاسترشادية بكافة شوارع وميادين وقرى ومراكز المحافظة، حفاظا على صالح المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية.

وجدير بالذكر أن شوارع وميادين محافظة الغربية تشهد تدشين سلسلة من حملات المرافق والإشغالات وتعميم حملات المرورية المكبرة وردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون والحد من انتشار الباعة الجائلين والمخالفات المرورية على مستوى المحافظة.