خلال جولة مفاجئة استعدادا لاستقبال أول يوم دراسى محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الرعاية المتكاملة وطارق بن زياد بعذبة السجن ويفاجىء العاملين بالمخبز البلدى ويشدد على حسن معاملة المواطنين

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم، مدرسة الرعاية المتكاملة الابتدائية ومدرسة "طارق بن زياد" الابتدائية المشتركة والمخبز البلدي بعزبة "السجن" بحي شرق، وذلك للوقوف على انتهاء استعدادات العام الدراسي الجديد وانتهاء أعمال الصيانة البسيطة، مشددا على جاهزية المدارس وانتهاء أعمال النظافة وتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على مختلف الخدمات.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة الرعاية المتكاملة الابتدائية متفقدا الفصول الدراسية والمكتبة والمعامل ودورات المياه، للاطمئنان على انتهاء أعمال الصيانة وجاهزيتها لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسي، مشددا على سرعة الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية على الطلاب والانتهاء من الدورات التدريبية للمعلمين دون التأثير على سير العملية الدراسية.

كما تفقد المحافظ فصول مدرسة طارق بن زياد الابتدائية المشتركة بعذبة السجن مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال النظافة وجاهزية الفصول والملاعب لاستقبال العام الدراسي وتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية.

وفى ختام جولته فاجأ المحافظ مخبز عزبة "السجن" والذي اشتكى بعض الأهالي من سوء معاملة العاملين به، وتابع عملية إنتاج الخبز، مشددا على حسن معاملة المواطنين والتأكيد على نظافة الأدوات المستخدمة في إنتاج الخبز والالتزام بالمواعيد المحددة ومراعاة مواصفات الإنتاج.