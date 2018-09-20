أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنشاء وحدة جديدة للموارد البشرية المميكنة وميكنة الإدارات الهندسية والخدمات على مستوى المحافظة لتحقيق أكبر درجة من الشفافية والقضاء على الفساد الإداري بكافة أشكاله، موجها مسؤولي التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لسيدة مسنة تعاني من أمراض مزمنة ومساعدتها على مواجهة ظروفها المعيشية.

جاء ذلك خلال لقائه بالمواطنين بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى الديوان العام للمحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، وجميع القيادات التنفيذية والعشرات من المواطنين الذين تقدموا بشكوى مسبقة لمركز خدمة المواطنين بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى المبادرة المبادرة التي أبداها اللواء أركان حرب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية لتنظيم حفل زفاف جماعي لعدد 50 عريسا وعروسة من الأيتام وغير القادرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستمع المحافظ، إلى شكوى المواطنين وجرى التفاعل معها من قبل التنفيذيين المختصين لإيجاد الحلول العاجلة لها والتأكيد على سيادة القانون ومنع الاستثناءات ومراعاة طلبات وشكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة وحل مشاكلهم بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والشعبية.