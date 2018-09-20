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محافظ دمياط تتفقد مكتبة مصر وتوجه برعاية المخترعين وتنمية مواهبهم

محافظ دمياط تتفقد مكتبة مصر وتوجه برعاية المخترعين وتنمية مواهبهم

محافظ البحيرة يفتتح المعرض السنوي لمستلزمات المدارس بتخفيضات 20%

محافظ البحيرة يفتتح المعرض السنوي لمستلزمات المدارس بتخفيضات 20%

سقوط "الديب" أحد أباطرة الإتجار في "الهيروين" بالمحلة

سقوط "الديب" أحد أباطرة الإتجار في "الهيروين" بالمحلة

بالفيديو| خالد الجندي: لا تزجوا باسم النبي في أمور حياتكم

بالفيديو| خالد الجندي: لا تزجوا باسم النبي في أمور حياتكم

من بينهم "الشريف" و"بكري".. نواب يتوسطون لإنهاء أزمة "أبوشقة" و"فؤاد"

من بينهم "الشريف" و"بكري".. نواب يتوسطون لإنهاء أزمة "أبوشقة" و"فؤاد"

في مؤتمر "3 سنين واحنا معاك".. "الهجرة" تستعرض إنجازاتها

في مؤتمر "3 سنين واحنا معاك".. "الهجرة" تستعرض إنجازاتها

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144 ساعة لـ"نجلي مبارك" في حبس "البورصة".. و"25 دقيقة" أخلت سبيلهما

بالرقم القومي.. 4 خطوات للاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية

بالرقم القومي.. 4 خطوات للاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية

مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي يجري جراحة نادرة لطفل حديث الولادة

مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي يجري جراحة نادرة لطفل حديث الولادة

طلبة "الرأس السودة" يبحثون عن بديل قبل الدراسة بيومين:"عايزين مدرستنا"

طلبة "الرأس السودة" يبحثون عن بديل قبل الدراسة بيومين:"عايزين مدرستنا"

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6 معلومات عن شقق "الإسكان الاجتماعي" الجديدة.. تعرف عليها

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