إسرائيل تفرج عن الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور، بعد قضاء نحو شهرين في السجون الإسرائيلية بتهمة التحريض.

وقال توفيق طاطور، والد الشاعرة لوكالة الأناضول: "إنه جرى الإفراج عن دارين اليوم بعد أن أنهت محكوميتها".

وأضاف، جرى استقبال لائق لها عند بوابة السجن، وفي المنزل بمشاركة الأهل والأصدقاء"، قائلًا: إن دارين ستواصل الكتابة، ولن تتوقف رغم الملاحقة الإسرائيلية لها، فمن حقها الكتابة رغم أن الديمقراطية في هذا البلد (إسرائيل) هي بالاسم فقط".

"طاطور" هى فلسطينية تقطن في بلدة الرينة (شمال)، وتحمل الجنسية الإسرائيلية، وكانت اعتقلت في أكتوبر 2015، بعد اتهامها بنظم قصيدة "قاوم يا شعبي قاوم"، حيث أمضت في السجن 3 أشهر، ثم أخضعت للاعتقال المنزلي في يناير 2016، حتى إصدار محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة في الأول من أغسطس الماضي حكما بالسجن الفعلي عليها لمدة 5 أشهر، ولأنها أمضت في السجن 3 أشهر عام 2015، فإنه كان يجب عليها قضاء شهرين في السجن ليفرج عنها اليوم.