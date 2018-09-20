أفادت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعرض المحاولات الإيرانية للتموضع في سوريا ونقل أسلحة إلى ميليشيات حزب الله بالمحادثات الروسية الإسرائيلية.