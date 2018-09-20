وقعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، بمكتبة مصر العامة، بروتوكول تعاون مع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، حيث يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز وتنفيذ الخطط الوقائية والعلاجية التي يتبناها الصندوق ووفقا للرؤية المتكاملة لمواجهة مشكلة تعاطي المخدرات والإدمان بالمحافظة.

وصرحت المحافظ أن هذا البروتوكول يأتي انعكاسا لتكامل الجهود بين جميع المؤسسات للقضاء بشكل كامل على المخدرات كخطوة موازية للمجهودات الأمنية لخفض العرض.

وأوضحت محافظ دمياط انه سيتم تطوير وتنفيذ السياسات العامة في هذا المجال من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الوقائية وإعداد الشباب وتزويده بالوعي والمعرفة الحياتية التي تمكنهم من مناهضة المخدرات.

وخلال حديثها مع فريق المكافحة بدمياط أكدت منال عوض أنه جرى الاتفاق على إقامة مركز لعلاج الإدمان بالمحافظة تخفيفا عن أبنائها مشقة السفر لتلقي العلاج موجهة بضرورة الاشتراك في القوافل الطبية للكشف المبكر وتقديم العلاج وكذلك تكثيف حملات التوعية بمراكز الشباب والمدارس والمناطق الصناعية.

ورحبت المحافظ بهذا التعاون متوجهة بالشكر للدكتور عمرو عثمان على دعمه لهذه المبادرة.

وتعليقا على هذا البروتوكول أكد مدير صندوق مكافحة الإدمان أن الوقاية من المخدرات وحماية الشباب ضرورة قصوى يجب أن تترجم إلى خطوات ملموسة، مشيرًا إلى أن الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" يقدم خدمات علاجية مجانية وفى سرية تامة من خلال فريق من الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان.