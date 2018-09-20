وقعت جامعة "فاروس"، اليوم، مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجامعة، بهدف تأهيل خريجي وطلبة الجامعة تنفيذ وإدارة مشروعات صغيرة بنجاح خاصة المشروعات المعتمدة على أفكار ابتكارية ولها جدوى اقتصادية وتطوير المشروعات القائمة من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية للمستفيدين من الشباب.

قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز سيقوم بالتعاون مع مركز الجامعة للإعداد المهني وريادة الأعمال بعقد العديد من اللقاءات والندوات للتعريف بثقافة ريادة الأعمال والمسابقات الدورية وتنفيذ ملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف، وكذلك عرض الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لقطاع المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر والتيسيرات التي تمنحها الدولة لمشروعات الشباب.

وأضافت أن الجهاز يقدم الخدمات غير المالية والبرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل الطلبة والخريجين لريادة الأعمال وتشجيع الأفكار الابتكارية والإبداعية لديهم مع إتاحة التمويل اللازم لتحويلها إلى مشروعات ذات جدوى.

وأكدت نيفين جامع أن الجهاز ساهم بالخبرة الفنية في إقامة وتسكين المبتكرين من الشباب بحاضنات أعمال وحاضنات تكنولوجية لتحويل أفكارهم إلى حقائق ملموسة ومشروعات ذات مردود اقتصادي لهم وللمجتمع.

ومن جانبه قال الدكتور محيي الدين رئيس الجامعة، إن الجامعة تهتم بتنمية وتطوير مهارات خريجي الجامعة وإعدادهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل ومساعدتهم في كيفية بدء مشروعاتهم.

وأضاف أن الوصول لفرص عمل هو هدف الجامعة وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الدورات التدريبية المجانية التي يقدمها مركز الأعداد المهني وريادة الأعمال لطلاب الجامعة مجانا.