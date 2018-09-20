"طيران الإمارات" تنفي نيتها الاستحواذ على "الاتحاد"

نفت شركة طيران الإمارات في دبي اليوم، أن تكون تنوي الاستحواذ على الاتحاد للطيران الظبيانية التي تواجه اضطرابات منذ عدة سنوات، وذلك ردا على شائعة لا أساس لها.

وذكرت وكالة بلومبرج هذه المعلومات مشيرة إلى أن هذا الاستحواذ سيؤدي إلى قيام أكبر شركة طيران في العالم من حيث حركة المسافرين، وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات لوكالة فرانس برس، إنه لا صحة لهذه الشائعات.

كما أصدرت الاتحاد للطيران نفيا مماثلا. وقالت بلومبرج إن العملية كانت في مرحلة أولية وأن أي اتفاق سيتطلب مباركة قادة أغنى إمارتين في الاتحاد الذي تتشكل منه دولة الإمارات.