قال اللواء طارق الباز رئيس مدينة دهب، إنه سيجرى البدء في تنفيذ المرحلة الأولي بمنطقة "البلوهول" خلال الشهر الجاري، موضحا أن مشروع التطوير سيتضمن تجهيز وتوفير خدمات الزوار منها تجهيز حمامات لائقة وتمهيد المدقات وتوفير لوحات وعلامات إرشادية ومعلوماتية شاطئ "البلوهول"، بالإضافة إلى إقامة باركينج وتمهيد مسارات النزول من الشاطئ بدءَ من منطقة "البلوهول" وحتى "البيلز".

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدت، اليوم، في أحد فنادق مدينة دهب، بحضور رئيس المدينة، والدكتور أحمد الصادق مدير محمية أبو جالوم، وممثلين عن مشروع دعم المحميات الطبيعية، لمناقشة خطة تطوير منطقة "البلوهول"، وذلك تحت رعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد رئيس المدينة دعمه الكامل للمشاركة في إنهاء خطوات التطوير ليكون وجهة عالمية تليق بموارد دهب الطبيعية.

ورفض جميع الحضور فكرة إقامة حمام بالمنطقة وطالبوا بضرورة وجود مكتب للمحمية وتواجد فريق تابع للبيئة بمحمية "البلوهول" يوميا.